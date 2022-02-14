Für das Leben meiner TochterJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 86: Für das Leben meiner Tochter
23 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12
Ein Mann wird bei lebendigem Leib verbrannt. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband vermuten einen Familienvater hinter dem unbekannten Toten. Doch warum sollte ihn jemand so grausam hinrichten und vor allem wer? Die erste Spur führt zu einer Escort Boy Agentur. Ist ein homosexuelles Doppelleben der Todesgrund?
