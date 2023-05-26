Keeping Up with the Kardashians
Folge 8: Liebe im Lockdown
40 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Khloé steht unter Druck und überdenkt ihre Zukunft mit Tristan. Sie sucht mit ihm ein Gespräch unter vier Augen. Währenddessen kümmert sich Scott um seine Gesundheit und begibt sich in Behandlung. Kourtney unterstützt ihn bei seiner Entscheidung. Kurze Zeit später werden in der Klinik vertrauliche Informationen an die Presse weitergeleitet und Scott fühlt sich hintergangen. Außerdem überlegen sich die Kardashians kreative Wege, wie man im Lockdown die Geburtstage feiern könnte.
