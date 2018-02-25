Gourmet-Upgrade für IT-TechnikerJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 4: Gourmet-Upgrade für IT-Techniker
16 Min.Folge vom 25.02.2018Ab 6
Die IT-Techniker sind kulinarisch nicht gerade auf Gourmet-Niveau: Gemüse wird oft gemieden, Fleisch steht im Vordergrund. Doch Torsten hat eine Mission: Er bereitet das Gemüse so zu, dass selbst die skeptischsten Techniker es gerne essen. Ob das klappt?
