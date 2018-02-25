Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Gourmet-Upgrade für IT-Techniker

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 25.02.2018
Gourmet-Upgrade für IT-Techniker

Gourmet-Upgrade für IT-TechnikerJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 4: Gourmet-Upgrade für IT-Techniker

16 Min.Folge vom 25.02.2018Ab 6

Die IT-Techniker sind kulinarisch nicht gerade auf Gourmet-Niveau: Gemüse wird oft gemieden, Fleisch steht im Vordergrund. Doch Torsten hat eine Mission: Er bereitet das Gemüse so zu, dass selbst die skeptischsten Techniker es gerne essen. Ob das klappt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen