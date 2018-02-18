Energiegeladen kochen: Torsten und die Schweizer RudererJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 3: Energiegeladen kochen: Torsten und die Schweizer Ruderer
16 Min.Folge vom 18.02.2018Ab 6
Kalorienverbrenner der Sonderklasse: Schweizer Ruderer trainieren 15 bis 18 Mal die Woche! Gemeinsam mit Torsten will der Ruderverein nun gesund und kreativ kochen. Ein kulinarisches Abenteuer wartet, das den hohen Energiebedarf der Sportler deckt!
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