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KitchenCase

Energiegeladen kochen: Torsten und die Schweizer Ruderer

SAT.1Staffel 5Folge 3vom 18.02.2018
Energiegeladen kochen: Torsten und die Schweizer Ruderer

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Folge 3: Energiegeladen kochen: Torsten und die Schweizer Ruderer

16 Min.Folge vom 18.02.2018Ab 6

Kalorienverbrenner der Sonderklasse: Schweizer Ruderer trainieren 15 bis 18 Mal die Woche! Gemeinsam mit Torsten will der Ruderverein nun gesund und kreativ kochen. Ein kulinarisches Abenteuer wartet, das den hohen Energiebedarf der Sportler deckt!

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