Kochsession mit Band: Musik trifft auf Kulinarik
KitchenCase
Folge 8: Kochsession mit Band: Musik trifft auf Kulinarik
16 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 6
Zum Staffelfinale wird es musikalisch und bunt: Torsten kocht gemeinsam mit der Band Delilahs! Der kreative Aufruf im Radio hat Torstens Interesse geweckt und so macht er sich auf den Weg. Dieses Mal mit Sound und kulinarischem Flair.
