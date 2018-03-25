Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Kochsession mit Band: Musik trifft auf Kulinarik

SAT.1Staffel 5Folge 8vom 25.03.2018
Kochsession mit Band: Musik trifft auf Kulinarik

Kochsession mit Band: Musik trifft auf KulinarikJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 8: Kochsession mit Band: Musik trifft auf Kulinarik

16 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 6

Zum Staffelfinale wird es musikalisch und bunt: Torsten kocht gemeinsam mit der Band Delilahs! Der kreative Aufruf im Radio hat Torstens Interesse geweckt und so macht er sich auf den Weg. Dieses Mal mit Sound und kulinarischem Flair.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen