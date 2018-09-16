Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Kreativ am Herd: Gemeinsam den Kochlöffel schwingen

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 16.09.2018
Kreativ am Herd: Gemeinsam den Kochlöffel schwingen

Kreativ am Herd: Gemeinsam den Kochlöffel schwingenJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 3: Kreativ am Herd: Gemeinsam den Kochlöffel schwingen

16 Min.Folge vom 16.09.2018Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

