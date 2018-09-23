Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Tradition trifft auf moderne Küche

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 23.09.2018
Tradition trifft auf moderne Küche

Tradition trifft auf moderne KücheJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 4: Tradition trifft auf moderne Küche

16 Min.Folge vom 23.09.2018Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen