Folge 8: Kochen mit Rythmus und Genuss
16 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 6
Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!
