Kiwis große Partynacht
Folge 1: Die Party beginnt jetzt! Mit dabei: Anastacia, Peter Maffay und viele mehr
150 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 12
Andrea Kiewel feiert eine unvergessliche Party und diese Stars rocken die Bühne: Peter Maffay, Anastacia, Santiano, Glasperlenspiel, PUR, Voxxclub, Ben Zucker, Culcha Candela, Kerstin Ott, Sasha und viele mehr.
