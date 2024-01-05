Loona, Lou Bega und Alphaville bringen Feuer auf die BühneJetzt kostenlos streamen
Kiwis große Partynacht
Folge 2: Loona, Lou Bega und Alphaville bringen Feuer auf die Bühne
146 Min.Folge vom 05.01.2024Ab 12
Andrea "Kiwi" Kiewel feiert und tanzt mit Publikum und Gästen einen ganzen Abend zu den Hits der 80er und 90er. Der Clou in dieser Show: eine 360-Grad Bühne mit echten Stars zum Anfassen. Mit dabei sind Lou Bega, Alphaville, Heinz Rudolf Kunze, Loona, Dr. Alban, Johnny Logan, Münchener Freiheit, Mike Singer, Oli P., Thomas Anders, Vaya Con Dios, Bell Book & Candle und viele mehr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick