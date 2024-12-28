Zum Inhalt springenBarrierefrei
K.I.T.T. kriegt einen Schlag

NBCUniversalStaffel 3Folge 10vom 28.12.2024
Folge 10: K.I.T.T. kriegt einen Schlag

46 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Michael und "K.I.T.T." jagen zwei Männer in einem Jeep, die gefährlichen Sprengstoff gestohlen haben. Bei der wilden Verfolgungsjagd wird ein Strommast gerammt, dessen geladenes Kabel direkt auf "K.I.T.T." fällt. Durch den folgenden Kurzschluss wird "K.I.T.T."s Datenspeicher komplett zerstört ...

