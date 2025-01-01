Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Der Konkurs

NBCUniversalStaffel 3Folge 15
Der Konkurs

Der KonkursJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 15: Der Konkurs

46 Min.Ab 12

Das Geschwisterpaar Melanie und Mitchell bittet Michael und "K.I.T.T." um Hilfe, da ihre Firma kurz vor der Pleite steht. Ihr Tagesgeschäft besteht darin, Limousinen vor Attentatsversuchen sicher zu machen, indem sie die Autos entsprechend umbauen. Als sich ein Kunde gerade für eine solche Limousine interessiert und eine Probefahrt durchführt, wird der Wagen plötzlich von einer Rakete getroffen. Der Insasse ist auf der Stelle tot ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen