Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 9: Tödliche Orchideen
47 Min.Ab 12
Michael bestellt sich in einem Strandcafé einen Saft. Der Saft wird jedoch versehentlich einer Frau serviert, die nach dem ersten Schluck bewusstlos zusammenbricht. Das Getränk war vergiftet, somit hat der Anschlag offensichtlich Michael gegolten. Aber wer trachtet Michael nach dem Leben? Gemeinsam mit "K.I.T.T." macht er sich auf die Suche ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick