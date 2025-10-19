Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn CHStaffel 2Folge 2vom 19.10.2025
Folge 2: Familie & Freundschaft mit Sara Leutenegger und Nadia Damaso

16 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 6

Sarah Leutenegger und Nadia Damaso sprechen über Freundschaft, Familie und Erfolg. Dazu gibt es Marroni-Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter und Bloody Mary. Jugendfotos im Spiel "Das sieht man doch!" sorgen für Lacher und persönliche Einblicke.

