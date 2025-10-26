Ziele & Motivation mit Chrigu Stucki und Mauro CaviezelJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Ziele & Motivation mit Chrigu Stucki und Mauro Caviezel
16 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 6
Schwingerkönig Chrigu Stucki und Ex-Skistar Mauro Caviezel sprechen offen über Rücktritte, Durchhaltewillen und neue Ziele. Auf den Tellern: Alpen-Mac & Cheese mit Trüffel und zum Trinken Old Cuban. Eine Folge über Träume, Entscheidungen und Motivation.
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