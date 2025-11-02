Unsicherheit & Vertrauen mit Sandro Galfetti und Nadia GoedhartJetzt kostenlos streamen
KochBar
Folge 4: Unsicherheit & Vertrauen mit Sandro Galfetti und Nadia Goedhart
16 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 6
Die Comedians Sandro Galfetti und Nadia Goedhart erzählen, wie sie sich gegenseitig den Rücken stärken. Zum Essen zaubert Fabian Auberginen-Involtini mit Zitronen-Ricotta und Salar serviert eine feurige Mezcalita. Als Finale wird gemeinsam gesungen.
