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KochBar

Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 12.10.2025
Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela

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Folge 1: Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela

16 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 6

Zum Auftakt wird's wild und witzig: Cenk Korkmaz und Charles Nguela bringen Comedy-Energie in die "KochBar". Bei Emmentaler Tofu und Rösti-Waffeln trifft Heimat auf Humor - mit platzenden Ballons, aufgeschlagenen Eiern und einem legendären Victory-Dance.

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