Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles NguelaJetzt kostenlos streamen
KochBar
Folge 1: Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela
16 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 6
Zum Auftakt wird's wild und witzig: Cenk Korkmaz und Charles Nguela bringen Comedy-Energie in die "KochBar". Bei Emmentaler Tofu und Rösti-Waffeln trifft Heimat auf Humor - mit platzenden Ballons, aufgeschlagenen Eiern und einem legendären Victory-Dance.
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