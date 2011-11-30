Küstenwache
Folge 9: Tiefenrausch
Weit draußen auf der Ostsee trainiert der Extremsportler Nils Rudolph mit seinem Team für einen Rekordversuch im No Limit Tieftauchen, der so genannten Königsklasse beim Apnoetauchen. Rudolph ist Weltklasse in dieser bizarren Disziplin des Tauchens ohne Sauerstoffgerät. Heute will er bis auf 174 Meter runter. Um in den knappen Minuten, die er den Atmen anhält, auf die entsprechende Tiefe zu kommen, wurde eigens für ihn ein Tauchschlitten konzipiert, der über eine Seilwinde abgesenkt und hoch gezogen wird. Sein Freund und Teamkollege Markus Bode hat alles perfekt vorbereitet. Rudolph besteigt den Tauchschlitten. Noch 30 Sekunden, dann gibt Bode das Kommando: "Go". Rasend schnell fährt der Schlitten nach unten. Konzentriert verfolgt Bode den Tiefenmesser. "Touchdown!" Sofort legt er den Hebel der Seilwinde um, doch nichts tut sich. Hektisch greifen Bode und seine Helfer nach dem Seil und ziehen den Schlitten per Hand nach oben. Doch als der Tauschschlitten nach oben kommt, ist er leer.
