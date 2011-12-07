Küstenwache
Folge 10: Sarg aus Stahl
Die neue Bootsfrau Pia Cornelius hat ihren Kollegen Kai Norge zu einem Tauchgang an einem erst vor wenigen Tagen entdeckten Wrack überredet. Norge ist nicht ganz wohl bei der Aktion, denn das Wrack der "MS Maria" ist offiziell noch nicht freigegeben. Schnell schießt Cornelius noch ein Handyfoto zur Erinnerung, dann geht es ab ins Wasser. Das unbekannte Schiff liegt in einem Bereich mit schlechter Sicht und gefährlichen Unterwasserströmungen. Tatsächlich verlieren sich Pia und Kai trotz aller Vorsicht aus den Augen. Pia vermutet, Kai sei aufgetaucht, doch als sie selbst zum Boot zurückkommt, ist von Kai nichts zu sehen. Panisch sucht sie nach ihrem Handy und ruft bei Ben Asmus in der Einsatzzentrale der Küstenwache um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick