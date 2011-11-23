Küstenwache
Folge 8: Todesengel
Gerade kommen Kapitän Ehlers und seine Kollegin Saskia Berg aus der Einsatzzentrale, um sich auf den Weg zur "Albatros II" zu machen, da stürzt ihnen eine junge Frau mit einem verbeulten Fahrrad unter dem Arm entgegen. Sie entschuldigt sich sofort für ihre Verspätung, doch so ein Cabriofahrer hätte sie fast umgefahren. Ehlers und Berg grinsen: Das also ist ihre neue Bootsfrau Pia Cornelius. Auch die erste Fahrt auf dem Einsatzschiff erweist sich gleich als turbulent, denn Cornelius sichtet eine einsam auf der Ostsee treibende Rettungsinsel. Als sie und Ehlers mit dem Kontrollboot dort ankommen, staunen sie nicht schlecht: ein kleines Baby liegt darin und schläft.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick