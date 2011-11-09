Küstenwache
Folge 6: Das große Geschäft
44 Min.Folge vom 09.11.2011Ab 12
Eigentlich sollte es ein romantischer Ausflug werden, den Leonie Stern und Ben Asmus in ihrer Freizeit geplant haben. Ihre kleine Mietyacht ist perfekt geeignet, um weiter hinaus auf die offene See zu fahren und ein paar Stunden zu zweit zu genießen. Doch die ersehnte Zurückgezogenheit währt nicht lange, denn plötzlich machen sie einen grausamen Fund: Ein Toter hat sich in der Ankerwinde verfangen. Ihre Kollegen der Küstenwache sind mit der "Albatros II" nicht weit entfernt. In kurzer Zeit sind sie vor Ort und bergen die Leiche von Tom Balzer, dem Chef des Schiffsausstatters Balzer & Söhne.
