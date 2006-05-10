Küstenwache
Folge 4: Gnadenlos gejagt
44 Min.Folge vom 10.05.2006Ab 12
Auf dem Frachtschiff "MS Kiel" wird ein blinder Passagier beim Versuch, heimlich Nahrungsmittel für sich und seine Schwester zu beschaffen, von einem Besatzungsmitglied ertappt und bewusstlos geschlagen. Weil der Schwede von dem Tod des Jungen ausgeht, weiß er sich aus Angst vor der Crew nicht anders zu helfen, steckt ihn in eine Tonne und wirft diese Über Board.
