KultKrimiStaffel 9Folge 6vom 24.05.2006
44 Min.Folge vom 24.05.2006Ab 12

Auf einer Patrouillenfahrt melden mehrere Fischkutter, dass sie Schüsse von zwei nebeneinander liegenden Booten gehört hätten. Unterbaur erkennt das Boot sofort, es ist die Yacht von Friedhelm Schönhorst, dessen Sohn er seit längerem Segelstunden gibt. Jan hatte ihm erst kurz zuvor berichtet, dass er und sein Vater mit der Yacht einen Törn geplant hatten. Als er das Boot anfunkt, meldet sich auch der 17-jährige Junge, doch er gibt Unterbaur zu verstehen, dass er alleine an Bord sei.

