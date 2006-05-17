Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Auf der falschen Seite

KultKrimiStaffel 9Folge 5vom 17.05.2006
Auf der falschen Seite

Auf der falschen SeiteJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 5: Auf der falschen Seite

44 Min.Folge vom 17.05.2006Ab 12

Als eines Tages die ehemalige Wachoffizierin der "Albatros", Fredericke Hansen, in der Einsatzzentrale der Küstenwache vorbei kommt, kann vor allem Kapitän Ehlers seine Freude kaum verhehlen - die beiden waren früher einmal ein Paar. Der Grund für ihren Besuch ist allerdings offizieller Natur: Hansen arbeitet inzwischen beim Verfassungsschutz und fahndet nach Neonazis, die propagandistische Flugblätter aus Dänemark einschmuggeln, um sie in Deutschland in Umlauf zu bringen. Die Crew erklärt sich sofort bereit, ihre ehemalige Kollegin bei der Suche zu unterstützen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen