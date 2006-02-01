Küstenwache
Folge 1: Duell auf See
44 Min.Folge vom 01.02.2006Ab 12
Die "Albatros" befindet sich auf einer Patrouillenfahrt, als sie ein Hilferuf von einem Kutter erreicht. Als die Küstenwache vor Ort eintrifft, wird die Crew Zeuge eines erbitterten Streites zwischen zwei Männern. Die beiden Kontrahenten: Dr. Michael Husen, Meeresbiologe und regional bekannter Tierschützer, und der Fischer Hendrik Lüders. Husen ist gerade dabei, die Stellnetze von Husen und seinen Kollegen zu durchtrennen, während er von dem wütenden Fischer mit einer Harpune bedroht wird.
