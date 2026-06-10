Ball in Sicht: Wie gut ist der deutsche Kader? Der WM-Check IJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 1: Ball in Sicht: Wie gut ist der deutsche Kader? Der WM-Check I
Hat die deutsche Nationalmannschaft das Zeug zum WM-Titel? Und mit welcher Startelf sollte Nagelsmann ins Turnier gehen? In der ersten Folge von Ball in Sicht nehmen Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann unter die Lupe und diskutieren die Chancen der DFB-Elf. Außerdem diskutieren die beiden drei zentrale Thesen zur deutschen Mannschaft und zur Weltmeisterschaft: Darf der Anspruch an dieses Team überhaupt schon so hoch sein? Könnte diese WM einen Überraschungssieger hervorbringen? Und gibt es noch zu viele Baustellen für den ganz großen Wurf? Dazu geht es um die Frage, wie eingespielt eine Nationalmannschaft heute überhaupt sein kann – und wie Nagelsmann seine Mannschaft aufstellen sollte. Gerade in der Torwartfrage kommen Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer dabei zu unterschiedlichen Einschätzungen. Viel Spaß mit Ball in Sicht! „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Die ARD-Serie „Elf Helden – Ein Albtraum“ findet ihr hier: https://www.ardmediathek.de/serie/wm-1994-elf-helden-ein-albtraum/staffel-1/Y3JpZDovL25kci5kZS81MTg0/1 Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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