#8:Gewalt im Netz, Wahl in R.-Pfalz, Banksy-Enthüllung und wer fährt zur Fußball-WM?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 8: #8:Gewalt im Netz, Wahl in R.-Pfalz, Banksy-Enthüllung und wer fährt zur Fußball-WM?
Trigger-Warnung Heute geht es um Digitale Gewalt, toxische Männlichkeit, Banksy Enthüllung und Julian Nagelsmans WM Kader Ex-Eheleute Collien Fernandes und Christian Ulmen. Ein Mann, der vermeintlich Deep Fakes von seiner Frau verteilt, hat das Thema digitale Gewalt gefühlt in jeden deutschen Haushalt katapultiert. Auch der Crew bei Land in Sicht geht das Thema digitale sexuelle Gewalt sehr nah. Das spürt man an der Diskussion. Wir sind heute im ersten Teil der Folge ohne KT Guttenberg unterwegs, denn der war unterwegs. Doch verzichten mussten wir nicht, denn er stößt rechtzeitig bei der Geopolitik hinzu! Bei der Debatte um das Thema digitale Gewalt stellen wir uns vor allem eine Frage. Warum schweigen Männer zu diesen Themen so oft und in so großer Zahl ? Ist es Scham, Gleichgültigkeit, falsche Solidarität? Wie schaffen wir es, dass in der Familie, in der Gesellschaft, und auch in der Politik mehr Männer für das Thema digitale sexuelle Gewalt Verantwortung übernehmen? Ricardia Bramley spricht in diesem Zusammenhang über den Netflix-Film "Inside the Manosphere", bei dem es um Influencer geht, die rechtes Gedankengut, toxische Männlichkeit und die Unterdrückung von Frauen postulieren. Im Kulturteil unseres Podcasts spricht Peter Greve über die Enthüllung von Banksy und ob es das jetzt wirklich gebraucht hätte. Im Sport mit Rüdiger Barth wird es spannend, denn Julian Nagelsmann hat den Kader für die anstehenden Freundschaftsspiele gegen die Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) bekannt gegeben. Es geht um die begehrten Plätze für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft: Wer fährt mit? Wer muss voraussichtlich zuhause bleiben? Wir sprechen außerdem über den tollen Kinofilm "Ein Sommer in Italien", bei dem es um die WM 90 geht. Im geopolitische Segment, sprechen, KT Guttenberg und Klaus Brinkbäumer, dann vor allem über die Landtagswahlen, über Münchens, neuen Grünen, Bürgermeister und, natürlich auch über den Stand im Iran. Ahoi und viel Spaß bei der neuen Folge! Land in Sicht. Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wolle immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick