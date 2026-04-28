Wer entscheidet im Iran-Krieg? Timmy, der Wal. The Pitt. Darf man Amerika noch lieben? Playoffs!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 13: Wer entscheidet im Iran-Krieg? Timmy, der Wal. The Pitt. Darf man Amerika noch lieben? Playoffs!
Werden im Iran-Konflikt Trumps Interessen verfolgt oder doch die von Netanyahu? Sicherheitsproblem im Hotel in Washington, was macht „The Pitt“ anders als andere Krankenhausserien und was bringt der Sportmonat Mai? Ein Wal bewegt ein ganzes Land: Zum Einstieg geht es um „Timmy“. Warum fasziniert ausgerechnet dieses Tier so viele Menschen? Die Runde um Host Klaus Brinkbäumer diskutiert, was den medialen Hype rund um den gestrandeten Buckelwal ausgelöst haben könnte. Im Politikteil steht dann der Iran-Konflikt im Mittelpunkt: Wer trifft eigentlich die Entscheidungen? Hat Benjamin Netanyahu Donald Trump stärker in Richtung Eskalation gedrängt – oder verfolgte Trump von Beginn an eigene Pläne für einen Angriff? Gleichzeitig richtet sich der Blick nach Teheran: Seit dem Tod von Ali Khamenei wirkt die Machtstruktur im Iran unklarer denn je – mit möglichen Folgen für die Stabilität der gesamten Region. Außerdem geht es um einen Vorfall in Washington, D.C.: Schüsse im Hilton-Hotel, in dem Trump als geladener Gast erwartet wurde. Wie kann es sein, dass eine bewaffnete Person Zugang zu einem derart sensiblen Ort bekommt – obwohl solche Besuche normalerweise von massiven Sicherheitsmaßnahmen begleitet werden? Im Segment Kultur stellt Peter Greve die Serie „The Pitt“ vor. Eine Krankenhausserie, die bewusst mit Genre-Konventionen bricht und auf Realismus statt Romanzen setzt. KT Guttenberg stellt dabei die grundsätzliche Frage: Was reizt Menschen überhaupt an Krankenhausserien? Im Gesellschaftsteil geht Ricardia Bramley einer großen Frage nach: Darf man Amerika noch lieben? Trotz aller Kritik an den aktuellen Entwicklungen in den USA kommt die Runde zu einer gemeinsamen Antwort. Zum Abschluss wird es sportlich: Rüdiger Barth blickt auf einen intensiven Sportmonat Mai. Im Fokus stehen die NBA-Playoffs sowie das Duell Bayern gegen PSG. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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