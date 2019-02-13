Alaska-Feeling in der Region Schwyz MuotatalJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 2: Alaska-Feeling in der Region Schwyz Muotatal
16 Min.Folge vom 13.02.2019Ab 12
Diese Woche besuchen wir die Region Schwyz Muotatal - Alaska-Feeling pur. Wilde und ursprüngliche Natur sowie ein Hüttenhotel. Mit dabei: 12 Sibirische Huskies und ein Musher, ein Eiskletterer und eine Schlittenmacherin in der 4. Generation.
