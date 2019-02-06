Zum Inhalt springenBarrierefrei
Faszinierende Bergwelt: Die Region Flims Laax Falera

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 06.02.2019
16 Min.Folge vom 06.02.2019Ab 12

Diese Woche besuchen wir Flims Laax Falera und treffen aussergewöhnliche Menschen entlang der Rheinschlucht. Mit dabei: Sprengstoff-Experten, ein Lebensretter, ein Snowboard-Bauer und eine Familie auf einem 20 Quadratmeter grossen Wohnraum.

