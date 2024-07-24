Nicole unterwegs im Aargauer Jura: Dinos, Käse & junge ZüchterinJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 3: Nicole unterwegs im Aargauer Jura: Dinos, Käse & junge Züchterin
16 Min.
Folge vom 24.07.2024
Ab 12
Diese Woche ist Nicole im Aargauer Jura unterwegs. Mit dabei: ein Saurier-Ausgräber auf dem größten Dino-Friedhof Europas, der Matchmaker von Käse und Wein sowie die wahrscheinlich jüngste Rinderzüchterin.
