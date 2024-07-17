Ab ins Tessin: Pferdeflüsterin, fliegender Zauberer und größter Tremola-FanJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Ab ins Tessin: Pferdeflüsterin, fliegender Zauberer und größter Tremola-Fan
16 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12
Diese Woche ist Nicole im Norden vom Tessin unterwegs. Mit dabei: eine Pferdeflüsterin mit ihren acht Pferden, ein fliegender Zauberer hoch über der Leventina sowie der wahrscheinlich größte Fan der Tremola am Gotthardpass.
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