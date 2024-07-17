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Ab ins Tessin: Pferdeflüsterin, fliegender Zauberer und größter Tremola-Fan

SAT.1Staffel 9Folge 2vom 17.07.2024
Ab ins Tessin: Pferdeflüsterin, fliegender Zauberer und größter Tremola-Fan

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Folge 2: Ab ins Tessin: Pferdeflüsterin, fliegender Zauberer und größter Tremola-Fan

16 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12

Diese Woche ist Nicole im Norden vom Tessin unterwegs. Mit dabei: eine Pferdeflüsterin mit ihren acht Pferden, ein fliegender Zauberer hoch über der Leventina sowie der wahrscheinlich größte Fan der Tremola am Gotthardpass.

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