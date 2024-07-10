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Unterwegs in Nidwalden: Alpakas, Helikopter-Crew und Tierrettung

SAT.1Staffel 9Folge 1vom 10.07.2024
Unterwegs in Nidwalden: Alpakas, Helikopter-Crew und Tierrettung

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Folge 1: Unterwegs in Nidwalden: Alpakas, Helikopter-Crew und Tierrettung

16 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12

Diese Woche ist Nicole in Nidwalden rund um den Bürgenberg unterwegs. Mit dabei: über 40 herzerwärmende Alpakas, eine Helikopter-Crew im Einsatz bei einer Tierrettung sowie drei Highliner in schwindelerregender Höhe.

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