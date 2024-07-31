Unterwallis: Profi-Skater, Bernardiner und WeinfamilieJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 4: Unterwallis: Profi-Skater, Bernardiner und Weinfamilie
16 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12
Diese Woche ist Nicole im Unterwallis unterwegs. Mit dabei: gutmütige Bernhardiner, ein Profi-Skater auf der höchsten Welle beim Surferparadies sowie eine Weinfamilie in der fünften Generation beim Rebberg.
