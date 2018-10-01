Die Show vom 01. Oktober 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 15: Die Show vom 01. Oktober 2018
45 Min.Folge vom 01.10.2018Ab 12
Klaas Heufer-Umlauf hat sich in seinen schicksten Nicht-Anzug geschmissen und hat euch viel zu erzählen: Wie er auf den Spuren des Abou Chaker-Clans wandelt, was ihn in den Nachrichten beschäftigt und wie er das neue FIFA 19 findet.
