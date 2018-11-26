Die Show vom 26. November 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 23: Die Show vom 26. November 2018
46 Min.Folge vom 26.11.2018Ab 12
Helge Schneider bringt seine Lieder übers Fernsehen (die wirklich gar nicht improvisiert sind) endlich auf die Mattscheibe. Klaas Heufer-Umlauf gibt euch ein Wochen-Update. Frank Tonmann lernt Karate. Und gibt direkt Unterricht. Bosse singt "Ich warte auf dich". Alle sind glücklich.
