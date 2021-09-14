Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 14.09.2021: Episode 2
86 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12
In Konstanz werden Dennis und Denise zu einer hilflosen Person gerufen. Während die Feuerwehr versucht, die Tür zu öffnen, verstummen plötzlich die Rufe. Auch in Stuttgart stehen Michael und David vor verschlossener Tür. Sie wissen weder Namen noch Gesundheitszustand des Patienten. In Dortmund ist Max mit Notfallsanitäteranwärter Jannis im Dienst. Kaum einsatzbereit, kommt die erste Meldung: Ein 12-jähriges Mädchen ist von einem Pferd gestürzt und auf Genick und Rücken gefallen.