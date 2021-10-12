Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 12.10.2021: Episode 6
89 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 12
In Waren werden Marlitt und Peter zu einer Person mit schlimmen Verbrennungen auf einen Campingplatz gerufen. Noch ist unklar, was genau passiert ist. Michael und David haben in Stuttgart mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ihr Patient scheint einen schweren Schlaganfall erlitten zu haben und ist strikt gegen einen Krankenhausaufenthalt. Denise und Dennis werden in Konstanz zu einer Person mit beängstigend niedrigen Blutdruck gerufen.