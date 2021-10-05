Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 05.10.2021: Episode 5
87 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 12
In Stuttgart werden Michael und David zu einer bewusstlosen Person in der Nähe des Bahnhofs gerufen. Doch die ungenaue Wegbeschreibung macht es fast unmöglich, den Patienten aufzufinden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Auch in Dresden müssen Freddy und Basti schnell handeln. Ihre Patientin hat durch einen Sturz eine schlimme Augenverletzung. In Jena haben Sindy und Petro einen dringenden Einsatz gemeinsam mit der Feuerwehr. Eine Person wird seit Tagen vermisst.