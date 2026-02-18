VfB-Liebe, The Icon League und E-Sport - die unglaubliche Reise von Niklas LuginslandJetzt kostenlos streamen
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Folge 33: VfB-Liebe, The Icon League und E-Sport - die unglaubliche Reise von Niklas Luginsland
Glasknochenkrankheit, 1,2 Mio. Follower und ein DFB-Pokal – Nikis Geschichte zeigt, was wirklich möglich ist. Mit vier Jahren zum ersten Mal im Stadion. Mit 16 Handballtrainer. Mit Mitte 20 viral auf TikTok, YouTube und Instagram – mit über einer Million Follower. Niklas Luginsland lebt ein Leben, das viele für unmöglich gehalten hätten. Denn Niklas ist seit Geburt mit der Glasknochenkrankheit Osteogenesis imperfecta auf die Welt gekommen, sitzt im Rollstuhl und ist knapp einen Meter groß. Im Gespräch mit Alex erzählt er offen über seine Kindheit voller Knochenbrüche, über tägliches Training als Überlebensstrategie – und darüber, wie er aus seiner Behinderung eine Stärke und eine Marke gemacht hat. Er spricht über seinen Weg als Content Creator und VfB-eSports-Spieler, über Berührungsängste in der Gesellschaft und darüber, was echte Inklusion bedeutet. Eine Folge über Mut, Selbstbestimmung und die Frage: Was ist wirklich unmöglich? Über den Gast: Niklas Luginsland (alias @NikLugi) ist Content Creator, Gamer und eSports-Spieler des VfB Stuttgart. Er lebt mit der Glasknochenkrankheit (Osteogenesis imperfecta), sitzt im Rollstuhl und hat sich über Social Media eine Reichweite von über 1,2 Millionen Followern aufgebaut. Er studiert berufsbegleitend Sportrecht, hält Vorträge an Schulen und Messen und engagiert sich für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe.
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