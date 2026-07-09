Wie ein Witz sein Leben rettete - „Witz vom Olli"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 37: Wie ein Witz sein Leben rettete - „Witz vom Olli"
2011 stand er am tiefsten Punkt seines Lebens: Burnout, schwerste Depression. Heute lacht Deutschland mit ihm – über eine Milliarde Mal. Oliver Gimber, besser bekannt als „Witze vom Olli", ist Malermeister aus Pforzheim, Chef von 25 Mitarbeitern und einer der bekanntesten Witzeerzähler des Landes. Auf einem Klinik-Parkplatz schickt ihm 2011 sein Kumpel Wolfi aus Neuseeland eine WhatsApp: „Erzähl mir mal einen Witz." Der erste Witz, den Olli sich im Auto selbst erzählt, wird zum Wendepunkt seines Lebens. Im Gespräch mit Alex erzählt Olli, wie aus diesem einen Moment ein Internetphänomen wurde, das ihn von der Stuttgarter Zeitung über die ersten Bühnenshows in der Karlsruher Partnerland-Halle bis hin zu Jogi Löw und Thomas Müller führte. Er spricht offen über seine schwärzeste Phase, über die magische Sekunde, in der er zum ersten Mal wieder lachte – und über die Frauen und Männer, denen er mit seinen Witzen Lebensmut zurückgab. Vom Fan, der nach Lungentransplantation zur Show kam, bis zum Krebspatienten, der heute krebsfrei ist. Eine Folge über Humor als Heilmittel, über milde mit sich selbst sein, über die rote Linie zwischen Witz und Diskriminierung – und über die einfache Wahrheit, die Olli heute jedem ans Herz legt: „Sucht euch Menschen, die es gut mit euch meinen, die euch zum Lachen bringen." Plus: Eine echte Überraschung in Folge #36 ist Olis 5-jähriger Sohn Mick, der als „Flügelpartner" mit am Mikrofon sitzt – Mama Sarah hat sich das Steißbein gebrochen. Über den Gast: Oliver Gimber (*April 1963 in Pforzheim) ist Malermeister, Unternehmer und Comedian – und zwar in genau dieser Reihenfolge. Nach Hauptschule, Lehre und Meisterprüfung übernahm er den elterlichen Malerbetrieb, den er bis heute mit 25 Mitarbeitern führt. 2010/2011 erkrankte er an einem schweren Burnout mit Depressionen. Während seiner Behandlung beim Karlsruher Heilpraktiker Dr. Harry König entstand zufällig der erste „Witz vom Olli" – eine WhatsApp-Videobotschaft an einen Freund. Was als Geheimtipp begann, explodierte 2015 nach einem Interview in der Stuttgarter Zeitung. Am 29. April 2016 stand Olli erstmals als Comedian auf der Bühne. Heute zählen seine Kanäle (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) über eine Milliarde Video-Aufrufe. Er ist Autor des Empfehlungsmarketing-Buchs „Meine Kunden lieben mich", hält Vorträge in Handwerksbetrieben und Kliniken für Burnout-Patienten und lebt mit Frau Sarah und Sohn Mick in Pforzheim.
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