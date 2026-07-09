Vom Bayern-Star zum Totalabsturz - Christian LellJetzt kostenlos streamen
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Folge 35: Vom Bayern-Star zum Totalabsturz - Christian Lell
Hinweis: In dieser Folge sprechen wir offen über Suizidgedanken und Depression. Wenn dich diese Themen belasten oder triggern, findest du am Ende dieser Shownotes die Kontakte zu professionellen Hilfsangeboten. Mit 8 Jahren in die Bayern-Jugend, mit Mitte 20 zweifacher Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger – Christian Lell hat alles erreicht, wovon viele träumen. Von außen das Märchen vom Bayern-Bub. Von innen: eine Leere, die kein Titel, keine Yacht, kein Ferrari füllen kann. Im Gespräch mit Alex nimmt uns Christian mit auf seine Reise vom „Sunnyboy" zum bewussten Mentor: vom konfliktbehafteten Elternhaus über die Vaterfigur Stephan Beckenbauer und die Saisons mit Ribery, Toni, Schweinsteiger, Lahm & Kahn bis hin zum Tod seiner Schwester, zur „Wolf of Wall Street"-Phase auf Ibiza und zu dem Tag, an dem die Zinswende seine Holding zusammenfallen ließ. Er spricht offen vom Moment auf dem Heck seiner Yacht, von der Frau, die als Wendepunkt sein Herz erwärmte, von eineinhalb Jahren intensiver Stille – und von der Erkenntnis, dass wir nichts und niemanden im Außen brauchen, um echten Frieden zu spüren. Eine Folge über bedingtes Glück und bedingungslosen Frieden, Verletzlichkeit als Stärke – und die einfache Botschaft, die Christian heute seinem 19-jährigen Ich mitgeben würde: „Du bist okay." Über den Gast: Christian Lell (*29. August 1984 in München) ist ehemaliger Profifußballer und eines der prägenden Eigengewächse des FC Bayern München. Als rechter Außenverteidiger absolvierte er 98 Pflichtspiele für die Profis und gewann mit dem FC Bayern zweimal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal (Saisons 2007/08 und 2009/10). Weitere Stationen: 1. FC Köln (Leihe), Hertha BSC und UD Levante in Spanien. Er spielte unter Trainern wie Hitzfeld, Magath, Klinsmann und van Gaal. Nach dem Karriereende stieg Christian erfolgreich ins Immobilien-Unternehmertum ein – bis die Zinswende seine Holding kollabieren ließ und seine persönliche Tiefphase einleitete. Heute arbeitet er als Autor, Speaker und Coach für Bewusstsein, mentale Gesundheit und Herzintelligenz und ist Gründer der Bewusstseinsmarke AUM. Sein Buch „From Ego to Heart: Drogen, Absturz, Selbsthass – und mein Weg zurück ins Leben." ist im Forward Verlag erschienen.
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