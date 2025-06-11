Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleiner Traum ganz groß

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 11.06.2025
Folge 26: Kleiner Traum ganz groß

23 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Lenßen hilft". // Kleiner Traum ganz groß: Der kleinwüchsige Kim ist nach längerer Arbeitslosigkeit als Praktikant in Ilka Boschs Baufirma tätig und erhält eine mündliche Zusage für eine Übernahme. Am Ende des Praktikums will die Chefin jedoch davon nichts mehr wissen. Team Lenßen vermutet, dass der Bauzeichner diskriminiert wird.

SAT.1
