SAT.1Staffel 2Folge 43vom 24.10.2025
Folge 43: Was Mama nicht weiß

23 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Melanie Lang steht unter Schock: Ihre 13-jährige Tochter Klara ist nach einem heftigen Streit verschwunden. Auslöser war ein Diebstahl im Kaufhaus, doch schnell wird klar, dass viel mehr dahintersteckt. Hochwertige Dessous, ein geheimes Online-Profil und ein angeblicher Musikproduzent führen das Team Lenßen auf eine beunruhigende Spur. Ingo Lenßen muss herausfinden, wer hinter allem steckt - bevor Klara in eine gefährliche Falle tappt.

