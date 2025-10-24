Lenßen hilft
Folge 43: Was Mama nicht weiß
23 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Melanie Lang steht unter Schock: Ihre 13-jährige Tochter Klara ist nach einem heftigen Streit verschwunden. Auslöser war ein Diebstahl im Kaufhaus, doch schnell wird klar, dass viel mehr dahintersteckt. Hochwertige Dessous, ein geheimes Online-Profil und ein angeblicher Musikproduzent führen das Team Lenßen auf eine beunruhigende Spur. Ingo Lenßen muss herausfinden, wer hinter allem steckt - bevor Klara in eine gefährliche Falle tappt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick