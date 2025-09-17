Lenßen hilft
Folge 47: Schutzloser Raum
23 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12
Ana Kruse sucht Schutz im Rechtsberatungsbus von Ingo Lenßen - ihr zerrissenes Oberteil und panischer Blick lassen erahnen, dass sie Schlimmes erlebt hat. Ein nächtlicher Übergriff und ein aufdringlicher Vermieter belasten sie schwer. Team Lenßen erkennt die Notlage sofort und setzt alles daran, Ana zu helfen. Die Anwälte kämpfen entschlossen für Anas Würde, Gerechtigkeit und ihren Schutz.
