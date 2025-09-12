Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 55vom 12.09.2025
Folge 55: Baller dir einen

23 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Team Lenßen wird alarmiert, als ein Jugendlicher in Lara Haupts Späti zusammenbricht: Kurz darauf durchsucht die Polizei den Laden. Die gefährliche Droge "Görke" soll dort verkauft worden sein. Lara drohen die Schließung und ein Strafverfahren. Auch ihre Tochter Malin gerät ins Visier der Ermittlungen. Als der Späti verwüstet wird und neue Hinweise auftauchen, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Kann Team Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen?

