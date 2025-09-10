Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

SAT.1Staffel 2Folge 65vom 10.09.2025
Folge 65: Keine Harmonie

23 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Team Lenßen greift ein, als die 18-jährige Auszubildende Celine Birgel in ihrem Ausbildungsbetrieb unter Verdacht gerät: Sie soll einer Mitschülerin bei einer Beautybehandlung die Kopfhaut verätzt haben. Ihre Mutter Nadine vermutet Ausbeutung im Salon der Influencerin Jasmin Nießen - und bittet Team Lenßen um Hilfe. Ein bedenkliches Haaröl, ein Knebelvertrag und neue Hinweise bringen die Wahrheit ans Licht. Kann Ingo Lenßen seine Mandantin rechtzeitig schützen?

