Lenßen hilft
Folge 70: Der heimliche Sohn
23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Im Beratungsbus von Ingo Lenßen sucht Svenja Rogner verzweifelt Hilfe: Ein Fremder taucht in ihrem Salon auf und behauptet, ihr Halbbruder zu sein. Nun fordert er seinen Anteil am Erbe ihres verstorbenen Vaters. Svenja ist überzeugt: Daniel Probst ist ein Erbschleicher. Doch ein DNA-Test und ein überraschendes Geständnis ihrer Schwester werfen neue Fragen auf. Als die Anwälte tiefer graben, stoßen sie auf eine verstörende Wahrheit. Wer ist der Mann wirklich?
