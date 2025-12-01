Lenßen hilft
Folge 76: Der kleine Horrorladen
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Ingo Lenßen trifft auf Heike Pape, deren Elektrofachgeschäft nach einem Überfall vor dem Aus steht. Die Versicherung verweigert die Schadensübernahme und wirft ihr Betrug vor. Als plötzlich eine gestohlene Espressomaschine online auftaucht und die Spur zur Tochter der Mandantin führt, gerät die Familie ins Chaos. Kann Team Lenßen die Wahrheit aufdecken, bevor alles verloren ist?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick