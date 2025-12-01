Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Der kleine Horrorladen

SAT.1Staffel 2Folge 76vom 01.12.2025
Der kleine Horrorladen

Folge 76: Der kleine Horrorladen

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Ingo Lenßen trifft auf Heike Pape, deren Elektrofachgeschäft nach einem Überfall vor dem Aus steht. Die Versicherung verweigert die Schadensübernahme und wirft ihr Betrug vor. Als plötzlich eine gestohlene Espressomaschine online auftaucht und die Spur zur Tochter der Mandantin führt, gerät die Familie ins Chaos. Kann Team Lenßen die Wahrheit aufdecken, bevor alles verloren ist?

