Lenßen hilft

Alles für Caipirinha!

SAT.1Staffel 2Folge 80vom 16.01.2026
Alles für Caipirinha!

Folge 80: Alles für Caipirinha!

23 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Team Lenßen wird von Britta Vogel aufgesucht, die seit Monaten unter den ausbleibenden Gehaltszahlungen ihrer Chefin Karin Probst leidet. Als deren Hündin Caipirinha plötzlich verschwindet, beschuldigt sie ihre Mitarbeiterin - und verweigert die Auszahlung nun vollständig. Während Britta um ihre Existenz kämpft, taucht plötzlich ein Erpresserschreiben auf. Doch was Ingo Lenßen bei seinen Ermittlungen entdeckt, stellt alles auf den Kopf.

